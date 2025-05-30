ضريبة جديدة في هاواي بعد حرائق ماوي

أعرب ملاك الفنادق في هاواي عن قلقهم من ضريبة جديدة على السياح وقع عليها الحاكم جوش جرين لتصير قانونا الأسبوع الجاري.

ويخشى ملاك الفنادق من إبعاد الضريبة للسياح عن مقصد العطلات الأميركي ذي الشعبية.

وقال جيري جيبسون، رئيس ائتلاف فنادق هاواي: "إنني قلق للغاية من أن تصبح الفنادق غالية للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يأتون هنا إلى هاواي. يتعين على المرء أن يوازن دوما بين هذه القرارات، إننا سنصل بالتأكيد إلى نقطة يتعين علينا فيها التحلي بالحذر".

وجاء تصريح جيبسون بعدما وقع جرين على مشروع القانون المعني، وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي. وكتب جرين عبر منصة إكس: "لا يمكن لهاواي، كسلسلة جزر، أن تنتظر وقوع الكارثة المقبلة قبل أن تتخذ رد فعل".

وأضاف: "لا بد أن نعزز القدرة على الصمود الآن، وستوفر (الضريبة الخضراء) التمويل اللازم لضمان إتاحة الموارد من أجل مستقبلنا".