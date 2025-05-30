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القوات الروسية تسيطر على 8 بلدات جديدة في أسبوع

جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (أرشيفية)
31 مايو 2025 01:06

موسكو (الاتحادو وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تقدم قواتها في جبهات القتال الممتدة من «سومي» في شمال شرقي أوكرانيا، إلى «دونيتسك» جنوباً، مشيرة إلى أن تلك القوات تمكنت من السيطرة على 8 بلدات وتحسين مواقعها، بالإضافة إلى تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها أمس، أن القوات الروسية سيطرت على قرية «كيندراشيفكا» في مقاطعة خاركيف بشرق أوكرانيا.
وأضافت أنه «في الفترة من 24 إلى 30 مايو الجاري، ردًا على الهجمات الواسعة النطاق التي شنها نظام كييف باستخدام الطائرات المسيرة الضاربة والصواريخ الغربية الصنع على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، نفذت القوات الروسية 5 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية».
وتابع البيان أنه «نتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية».
وتابع البيان: «بفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، فإنه خلال الأسبوع، تم تحرير بلدة شيفتشينكو بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3060 عسكرياً، ودبابة و39 مركبة مدرعة قتالية و9 قطع مدفعية ميدانية».
وأضاف: «نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة الشرق الروسية، تم تحرير بلدتي أوترادنوي وزيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية».

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