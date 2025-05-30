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ماكرون: سنفقد كل مصداقيتنا في حال تخلينا عن غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)
31 مايو 2025 01:06

باريس (الاتحاد)

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إن الغرب يخاطر بفقدان كل مصداقيته أمام العالم إذا تخلى عن غزة وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال منتدى «حوار شانغريلا الدفاعي» في سنغافورة: «لهذا السبب نرفض المعايير المزدوجة»، مؤكداً أن هذا ينطبق أيضاً على الحرب في أوكرانيا.
وأكد ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس «مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي» معدداً بعض الشروط من أجل القيام بذلك. 
وأضاف: «كل شيء يعتمد على قرارات الحكومة الإسرائيلية». 
وقال ماكرون: «من الواضح جداً اليوم أنه لا يمكننا أن نسمح باستمرار الوضع»، مضيفاً أن الحظر المفروض على المساعدات الإنسانية يؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله على الأرض. 
وشدد الرئيس الفرنسي على أن توزيع المياه والغذاء والدواء أولوية، وكذلك السماح للجرحى بمغادرة المنطقة.

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