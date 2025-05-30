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50 ألف طفل في غزة قتلوا أو أصيبوا منذ أكتوبر 2023

الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
31 مايو 2025 01:06

غزة (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أن أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني قتلوا أو أصيبوا منذ أكتوبر 2023 بمعدل طفل واحد كل 20 دقيقة.
وقالت «اليونيسف» إنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس، قتل 1309 أطفال وجرح 3738 آخرون، مبينة أنه في المجمل، قتل أو أصيب أكثر من 50 ألف طفل منذ أكتوبر 2023.
وجددت المنظمة الأممية دعوتها لـ«جميع أطراف النزاع على إنهاء العنف، وحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية فوراً، وإطلاق سراح جميع الرهائن».
وشددت على أن «أطفال غزة بحاجة إلى الحماية، بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء، بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ولكن الأهم من كل شيء، أنهم بحاجة إلى عمل جماعي فوري لوقف هذا الأمر بشكل نهائي».

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