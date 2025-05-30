السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليابان ترفع العقوبات عن سوريا

مبنى متضرر جراء الحرب في حلب (رويترز)
31 مايو 2025 01:06

طوكيو (وكالات)

أخبار ذات صلة
جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا» يستقبل مليون زائر
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي ناجح

قررت الحكومة اليابانية رفع عقوباتها جزئياً عن سوريا، ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة في اجتماعه، أمس. 
وسيتم شطب 4 بنوك من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من الحكومة للأمر. 
وأضاف أن «القرار يرتكز على ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الأزمة، مع مواكبة المجتمع الدولي». 
وقال إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، بحسب القناة الإخبارية السورية. 
وطلبت الحكومة السورية المؤقتة مراراً وتكراراً من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب بعد الإطاحة بالنظام السابق. 
وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة الأميركية قد قررا بالفعل تخفيف عقوباتهما المفروضة على سوريا تدريجياً.

اليابان
سوريا
الشعب السوري
الحكومة اليابانية
العقوبات على سوريا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©