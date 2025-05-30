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السعودية تكشف عن عدد الحجاج القادمين من الخارج

حجاج يصلون إلى السعودية
30 مايو 2025 23:40

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,330,845) حاجا، حتى نهاية يوم أمس الخميس.
في تفاصيل الإحصائية، أوضحت الجوازات أن الغالبية العظمى من الحجاج قدموا عبر المنافذ الجوية، حيث بلغ عددهم (1,260,874) حاجا، في حين استقبلت المنافذ البرية (64,883) حاجا، ووصل عبر المنافذ البحرية (5,088) حاجا.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها سخرت إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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المصدر: وكالات
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