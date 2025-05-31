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حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية

حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
31 مايو 2025 08:44

اندلع حريق في أحد قطارات خط المترو الخامس في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول حوالي الساعة الـ8:47 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم السبت.
وتم نقل 15 راكبا إلى مستشفى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية محلية.
وبحسب الشرطة والشهود، فإن رجلا يعتقد أنه في الستين أو السبعين من عمره كان يحمل مشعلا وقنينة وقود، أشعل النار بين محطتي يويينارو ومابو.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث الحرق العمد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وتم إخلاء جميع الركاب من القطار، وأُنجزت عملية إطفاء الحريق في الموقع، وأعلنت إدارة مترو سيؤول تعليق خدمات المترو بين محطتي يوييدو وأيوغاي بسبب الحادث.

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