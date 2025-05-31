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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار محجر في إندونيسيا
31 مايو 2025 10:34

 صرح مسؤولون بإندونيسيا اليوم السبت بأن 14 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم إثر انهيار محجر بإقليم جاوة الغربية أمس الجمعة.
وحوصر أكثر من 24 شخصا تحت الصخور إثر انهيار محجر جونونج كودا في منطقة سيريبون، وانتشل رجال الإنقاذ 12 مصاباً من تحت الصخور، و10 جثث خلال عملية بحث شاقة.
وأعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان أنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى في وقت متأخر من مساء الجمعة، كما توفي عامل آخر في المستشفى، ليصل بذلك عدد القتلى إلى 14.
وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة؛ في حين قالت السلطات إنها تعتقد أن ستة إلى ثمانية أشخاص لا زالوا محاصرين.
وقال قائد الشرطة المحلية سومارني، إن سبب الانهيار لا يزال قيد التحقيق، مشيرا إلى استجواب ستة أشخاص، من بينهم مالك المحجر.

 

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المصدر: وام
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