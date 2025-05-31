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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في نيجيريا

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في نيجيريا
31 مايو 2025 14:24

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت بلدة موكوا في وسط نيجيريا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أكثر من 150 قتيلا، وفقا لما ذكره متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر السبت.
وأشار إبراهيم أودو الحسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ كذلك إلى أن الفيضانات تسببت بنزوح أكثر من 3000 شخص وتدمير 265 منزلا بالكامل، وجرف جسرين.
وحذر الحسيني من احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع جرف نهر النيجر القوي لجثث القتلى.
وأكد الرئيس بولا تينوبو أن عمليات البحث والإنقاذ جارية وأن قوات الأمن تقدم المساعدة في الاستجابة للكارثة.
وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ""يتم نشر مواد الإغاثة ومساعدات الإيواء المؤقتة دون تأخير" في موكوا، التي انهمرت عليها أمطار غزيرة في وقت متأخر الأربعاء وحتى صباح الخميس.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في موكوا الجمعة مساكن منهارة والطرق غارقة في المياه في البلدة التي تقع على بعد أكثر من 350 كيلومترا من العاصمة أبوجا.
وبحثت فرق الطوارئ والسكان بين الأنقاض بينما كانت مياه الفيضانات تتدفق إلى جانبها.
وأكد الحسيني "تم انتشال بعض الجثث من تحت أنقاض المنازل المنهارة" مضيفا أنّ فرقه ستحتاج إلى حفارات لانتشال الجثث.
وقال إن الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

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