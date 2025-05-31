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القوات الروسية تتقدم.. وأوكرانيا تخلي القرى

جندي أوكرانيا يطلق قذائف
31 مايو 2025 17:46

أعلنت روسيا، اليوم السبت، سيطرتها على قرية جديدة في منطقة سومي الأوكرانية، حيث أمرت سلطات كييف بعمليات إخلاء جديدة خشية من هجوم واسع.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن جنودها سيطروا على قرية "فودولاغي" قرب الحدود الروسية في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، إضافة إلى قرية "نوفوبيل" في منطقة دونيتسك في الشرق حيث تتركز المعارك.
وأعلنت روسيا، هذا الأسبوع، سيطرتها على عدة قرى قريبة من حدودها في منطقة سومي.
وأصدرت سلطات سومي، اليوم السبت، أوامر إخلاء على نحو إلزامي لإحدى عشرة قرية قريبة من الحدود وقالت إن القرار "اتُخذ في ضوء التهديد المستمر لأرواح المدنيين".
وخلال الأسابيع الماضية، صدرت أوامر إخلاء إلى 213 بلدة في المنطقة.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
السيطرة على قرية
إخلاء قرى
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