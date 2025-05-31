ارتفاع كبير لعدد الوفيات جراء سيول نيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم السبت، ارتفاعا كبيرا لعدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت ولاية النيجر قبل أيام.

وقال إبراهيم أودو حسيني رئيس إدارة الإعلام في وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إن السيول، التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي، أودت بحياة 151 شخصا وأجبرت عدة آلاف على النزوح من منازلهم.

وكانت السلطات قد أعلنت أن الوفيات بلغت 117 شخصا أمس الجمعة.

وقال حسيني إن أكثر من 500 أسرة تضررت ونزح أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وقعت السيول في بلدة "موكوا" بوسط ولاية النيجر، مساء الأربعاء، واستمرت حتى صباح الخميس. ولا يزال رجال الإنقاذ يرفعون الوحل والحطام بحثا عن الجثث.

وتتعرض نيجيريا للسيول خلال موسم الأمطار الذي بدأ في أبريل.

وفي عام 2022، شهدت نيجيريا أسوأ موجة سيول منذ أكثر من عقد إذ حصدت أرواح أكثر من 600 ودفعت حوالي 1.4 مليون على النزوح ودمرت 1.09 مليون فدان من الأراضي الزراعية.