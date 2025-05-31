قتلى جراء أمطار موسمية في الهند

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال شرق الهند بانزلاقات أرضية وفيضانات أودت بخمسة أشخاص على الأقل في ولاية آسام، وفقا لمسؤولي الكوارث اليوم السبت.

وتوفر الأمطار الموسمية بين يونيو وسبتمبر في جنوب آسيا متنفساً من درجات الحرارة المرتفعة، وتكتسي أهمية كبرى على صعيد الزراعة وتجديد إمدادات المياه.

إلا أنها تتسبب في المقابل بأضرار عبر انزلاقات التربة والفيضانات التي ازدادت في الأعوام الأخيرة. ويرى خبراء أن التغيّر المناخي يزيد من حدة هذه الأزمات.

وأعلن مسؤولو هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام، اليوم، مصرع خمسة أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصدر تحذير أحمر في 12 مقاطعة في آسام بعد هطول أمطار متواصلة طوال الأيام الثلاثة الماضية، مما أدى إلى فيضانات في العديد من المناطق الحضرية.

وكان الوضع سيئا للغاية في عاصمة الولاية، جواهاتي.

وقطعت سلطات الولاية، الكهرباء عن عدة مقاطعات للحد من خطر الصعق الكهربائي.

وغمرت المياه عدة مناطق منخفضة في مدينة "جواهاتي"، عاصمة الولاية مما أجبر مئات العائلات على ترك منازلها.

وأكد كبير وزراء الولاية أن حكومته نشرت فرق إنقاذ.

وقال في بيان "لقد راقبنا الوضع طوال الأيام الثلاثة الماضية"، مؤكدا إرسال إمدادات من الأرز كمساعدات غذائية.