المستشار الألماني يلتقي ترامب الخميس

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تولى منصبه في السادس من مايو الجاري، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يستقبله في البيت الأبيض للمرة الأولى الخميس، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس اليوم السبت.

وأوضح المتحدث أن هذا اللقاء سيتم في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها ميرتس إلى الولايات المتحدة، على خلفية الأزمة في أوكرانيا والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وأضاف كورنيليوس أن ميرتس وترامب سيبحثان خصوصا قضية التجارة والوضع في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية، إضافة إلى العلاقات بين البلدين.

وسبق أن أجرى ميرتس وترامب العديد من المباحثات عبر الهاتف.

وبسبب أهمية الصادرات بالنسبة إلى اقتصادها، تبدي ألمانيا قلقا من تداعيات الرسوم التجارية التي فرضها ترامب.

وألمانيا هي ثاني دولة تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية بعد الولايات المتحدة.

ويؤكد ترامب نيته وضع حد للأزمة المستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتعهد المستشار الألماني، الأربعاء، بمساعدة كييف في صنع صواريخ بعيدة المدى.