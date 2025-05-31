مصر ترفع درجة التأهب بسبب «عاصفة الإسكندرية»

القاهرة (د ب أ)

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري، أمس، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين، مؤكداً أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، مع تعزيزها بفرق طبية إضافية لمواجهة أي طارئ، مشدداً على توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بعدم ورود أي بلاغات عن وفيات أو إصابات ناجمة عن الأحوال الجوية حتى لحظة إصدار هذا البيان، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية. وأشار المتحدث إلى تأهب سيارات الإسعاف، على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلاً عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى. وأشاد الوزير بـ«تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والطواقم الطبية»، مؤكداً أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم إصدار تحديثات دورية عند الاقتضاء.

بدورها، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات. وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.