الوفد الوزاري العربي يندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة

عمان (وكالات)

ندّد الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية اليوم، بمنع إسرائيل دخوله، مؤكداً أن هذا التصرف «يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال»، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الأردنية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أمس، «إن الوفد الذي يصل إلى عمّان مساء اليوم (أمس)، أكد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والمسؤولين الفلسطينيين، يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي».

وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق، إن إسرائيل «لن تتعاون» مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح بيان الخارجية الأردنية، أن الوفد يتألف من أعضاء في اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة الحرب في قطاع غزة، مضيفاً أن «اللجنة قرّرت تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها، من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل»، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة سيصلون إلى عمّان «لعقد اجتماع تنسيقي» قبيل الزيارة التي كانت مقررة إلى رام الله «انطلاقًا من عمّان» اليوم.

وأضاف البيان، أن استمرار إسرائيل في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، تقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. ويضم الوفد، إضافة إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رئيس اللجنة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.