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حصيلة جديدة لقتلى انهيارات أرضية وفيضانات في الهند

فيضانات في الهند
31 مايو 2025 23:15

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في شمال شرق الهند بسبب انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة استمرت لأيام، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.
وجاء في نشرة رسمية عن الفيضانات أن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، لقوا حتفهم اليوم السبت بعد أن طمرت منازلهم في انهيار طيني بمدينة "جواهاتي" بولاية آسام.
وفي ولاية أروناشال براديش المجاورة، الواقعة على الحدود مع الصين، قتل سبعة أشخاص يوم الجمعة بعد أن جرفت الفيضانات مركبتهم، فيما غرق شخصان آخران في حادث منفصل بالولاية نفسها.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد لقي ثمانية أشخاص مصرعهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولايات ميزورام وتريبورا وميجالايا، نتيجة الفيضانات والانهيارات الطينية التي تسببت فيها الأمطار.
وفي ولاية آسام، قطعت السلطات التيار الكهربائي في عدد من المناطق لتقليل مخاطر الصعق الكهربائي، وفقا لما صرح به هيمانتا بيسوا سارما رئيس وزراء الولاية.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في غمر أجزاء واسعة من العاصمة "جواهاتي"، ما أدى إلى انقطاع طويل في التيار الكهربائي ليلة الجمعة، ودفع السلطات إلى إغلاق المدارس والكليات اليوم السبت. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة خلال الأيام المقبلة. 

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المصدر: د ب أ
الهند
فيضانات
انهيارات أرضية
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