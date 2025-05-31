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حرائق الغابات تواصل الخروج عن السيطرة في كندا

حرائق غابات ضخمة في كندا
31 مايو 2025 23:40

يتواصل انتشار حرائق الغابات الخطيرة في أجزاء شاسعة من كندا، وخرج نصف الحرائق، البالغ عددها حوالي 120 على المستوى البلاد، عن السيطرة وفقا لأحدث تقرير صدر اليوم السبت بشأن حرائق الغابات.
وطلبت السلطات من سكان مقاطعتي ألبرتا وبريتيش كولومبيا إجلاء  المناطق المتضررة، بعد سكان مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان. وهناك حرائق معزولة في مقاطعة أونتاريو في الشرق الأوسط بالبلاد. وشملت عمليات الإجلاء آلاف الأشخاص، وفقا لمعلومات من صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية. وكان الجفاف الاستثنائي والرياح مواتيين لإشعال حرائق الغابات وانتشارها. وقال واب كينيو رئيس وزراء مانيتوبا للسكان "صلوا من أجل هطول الأمطار"، وفقا لقناة "سي بي سي". 

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المصدر: د ب أ
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