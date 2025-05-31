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العراق: اعتقال شبكة إجرامية خططت لتنفيذ اغتيالات

عناصر من الشرطة العراقية (أرشيفية)
1 يونيو 2025 00:10

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم السبت، عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الجهاز أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن، بالتنسيق مع القضاء العراقي، من تنفيذ عملية استباقية، أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر فبراير الماضي وتم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة".
وأوضح البيان "بعد الحصول على الموافقات القضائية، وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق، تمت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة". 
وأضاف البيان أن "جهاز المخابرات الوطني، يواصل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".

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المصدر: د ب أ
العراق
شبكة إجرامية
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إخلال بالأمن
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