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البولنديون ينتخبون رئيساً جديداً في جولة إعادة

بولندية في حي جرين بوينت بمدينة نيويورك تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
1 يونيو 2025 08:50

يتوجه 29 مليون ناخب بولندي إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد في سباق متقارب للغاية بين عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي والمحافظ كارول نافروتسكي. ومع استمرار فتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 9 مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، فإنه من غير المتوقع الإعلان عن خليفة للرئيس أندريه دودا حتى يوم الاثنين، مما يترك الاستطلاعات فقط كمؤشرات للنتيجة. تأتي جولة الإعادة، بعد الجولة الأولى من التصويت والتي جرت في 18 مايو. وفي بولندا، يشغل الرئيس فترة خمس سنوات ويتمتع بسلطات واسعة، بما في ذلك تمثيل البلاد في الخارج، وتشكيل السياسة الخارجية، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة في حالة الحرب.

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المصدر: وكالات
بولندا
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