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الرئيس اللبناني يبدأ زيارة رسمية إلى بغداد

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
1 يونيو 2025 11:43

اجتمع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صباح  اليوم الأحد  بالرئيس اللبناني جويزف عوف. وذكرت  الدائرة الإعلامية للحكومة العراقية ، في بيان مقتضب ، أن السوداني"  استقبل الرئيس عون في بغداد".
وكان  تلفزيون "العراقية" الحكومي قد ذكر في وقت سابق  أن الرئيس اللبناني سيصل اليوم إلى بغداد على رأس وفد حكومي بارز في زيارة رسمية لبحث ملفات ثنائية في مجالات الطاقة وتجهيز لبنان بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية فضلا عن ملفات مشتركة . وأعلن  العراق ، خلال انعقاد القمة  العربية ببغداد منتصف الشهر الماضي ،التبرع بملغ 20 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار المدن  اللبنانية.

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المصدر: وكالات
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جوزيف عون
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