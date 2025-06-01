زيلينسكي يعلن قرارا بشأن محادثات إسطنبول المقررة غدا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنّ وفدا أوكرانيا يرأسه وزير الدفاع رستم عمروف، سيكون في إسطنبول غدا الاثنين لإجراء مفاوضات مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "حددت أيضا مواقفنا قبل اجتماع الاثنين في إسطنبول"، مضيفا أنّ الوفد سيقوده عمروف، كما كانت الحال في الجولة الأولى من المحادثات في مايو الماضي. وأكد الرئيس الأوكراني أنّ الأولويات بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى "وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار"، بالإضافة إلى "إعادة الأسرى".

كان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أكد، الجمعة، أن الوفد الروسي سيكون موجودا في إسطنبول، الاثنين، للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع أوكرانيا.