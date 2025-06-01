أمير الكويت والرئيس السوري يعقدان جلسة مباحثات

عقد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، جلسة مباحثات في العاصمة الكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

حضر الجلسة كبار المسؤولين من الجانبين.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن "جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة"، بحسب الوكالة.

كما بحثت الجلسة "مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها".

وتطرق الجانبان إلى "أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".