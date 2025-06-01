الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمير الكويت والرئيس السوري يعقدان جلسة مباحثات

أمير الكويت والرئيس السوري يعقدان جلسة مباحثات
1 يونيو 2025 17:34

عقد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، جلسة مباحثات في العاصمة الكويت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
حضر الجلسة كبار المسؤولين من الجانبين.
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن "جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة"، بحسب الوكالة.
كما بحثت الجلسة "مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا وصون سيادتها ووحدة أراضيها".
وتطرق الجانبان إلى "أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

أخبار ذات صلة
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
أردوغان يجري محادثات مع الرئيس السوري
المصدر: وكالات
أحمد الشرع
مشعل الأحمد الجابر الصباح
جلسة مباحثات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أنالينا بيربوك
الأخبار العالمية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب أنالينا بيربوك رئيساً للدورة الـ80
اليوم 09:02
(أرشيفية)
الترفيه
دواء يبطئ نمو سرطان الثدي ويؤخر الحاجة للعلاج الكيميائي
اليوم 08:49
ديمبلي يفوز بجائزة الأفضل في «الأبطال» ويغازل الكرة الذهبية
الرياضة
ديمبلي يفوز بجائزة الأفضل في «الأبطال» ويغازل الكرة الذهبية
اليوم 08:46
أرشيفية
الأخبار العالمية
نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©