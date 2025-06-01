روسيا: "اندلاع النيران" في طائرات عسكرية بعد هجوم أوكراني

أكدت روسيا، اليوم الأحد، "اندلاع النيران" في عدد من طائراتها العسكرية، جراء هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية، مشيرة إلى توقيف مشتبه فيهم على علاقة بالهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في عدّة طائرات بعد إطلاق مسيّرات من منطقة مجاورة مباشرة للمدرجَين"، مضيفة أنّ هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا، بينما تمّ توقيف "مشاركين".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استهدفت مطارات في منطقة مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور، لكنها لم تسبب أضرارا إلا في المدينتين الأوليين.

من جانبه، قال إيجور كوبزيف الحاكم الإقليمي لمنطقة إيركوتسك الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، إن طائرات مسيرة هاجمت وحدة عسكرية روسية في تجمع "سريدني" السكني.

وأضاف "المصدر، الذي جاءت منه الطائرات المسيرة، جرى إغلاقه بالفعل"، وأن هذا الهجوم هو الأول من نوعه في سيبيريا.

كان مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني قد قال إن الجهاز شن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية مقاتلة، اليوم الأحد، حيث استهدفت قاعدة في شرق منطقة سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدود أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، إن "أجهزة الأمن الأوكرانية تنفّذ عملية خاصة واسعة النطاق لتدمير قاذفات بعيدة من الجبهة، في روسيا"، مؤكدا اندلاع حريق في مطار "بيلايا" في منطقة إركوتسك في شرق سيبيريا، على بعد أكثر من 4200 كيلومتر من أوكرانيا.

وقال المصدر إن الطائرات التي استهدفها جهاز الأمن شملت قاذفات استراتيجية من طرازي تو-95 وتو-22 تستخدم لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وشارك المصدر لقطات مصورة قال إنها تظهر الضربات.