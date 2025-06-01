قطر ومصر: "تكثيف الجهود" للتوصل إلى هدنة في غزة

أعلنت قطر ومصر، اليوم الأحد، عزمهما على "تكثيف الجهود" للتوصل إلى هدنة في غزة، في ظل تعثر المباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع.

وفي بيان مشترك بينهما، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أعلن البلدان "اعتزامهما بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات. كما دعت قطر ومصر لضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة بما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة".

كما أعربت الدولتان عن "تطلعهما لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوما تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولا لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 مارس 2025".