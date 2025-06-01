19 قتيلاً بانهيار محجر في إندونيسيا

جاكرتا (وكالات)



أعلنت الشرطة في إندونيسيا، أمس، أن انهياراً صخرياً في محجر في سيربون بإقليم جاوة الغربية أدى إلى مقتل 19 وإصابة ثمانية، وأشارت إلى أن ستة لا يزالون في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة البحث والإنقاذ أن السلطات تواصل البحث عن أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، بسبب الانهيار الصخري الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الشرطة أنها حددت هوية شخصين مشتبه بهما لمخالفتهما قانون البيئة ولعدم توفير معدات السلامة، وأيضاً بسبب الإهمال. وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بيان، إنها ستحقق في سبب الانهيار وستجري تقييماً لتحديد ما إذا كان من المحتمل حدوث أي انهيارات أرضية أخرى.

وقال محمد وافد، رئيس الهيئة الجيولوجية بالوزارة في بيان، إن منطقة سيربون معرضة لحركة التربة خاصة عندما يكون معدل هطول الأمطار أعلى من الطبيعي في حين أن منطقة الانهيار ذات انحدار حاد، مضيفاً أن طريقة الحفر المستخدمة في منطقة التعدين المفتوحة والمنحدر الحاد ربما من الأسباب التي أدت إلى حدوث الانهيار. ووصف ديدي موليادي، حاكم إقليم جاوة الغربية عبر حسابه على «إنستجرام»، موقع الانهيار بأنه خطير «ولا يستوفي معايير السلامة للعمال».