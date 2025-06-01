ارتفاع عدد قتلى فيضانات نيجيريا

قال مسؤول محلي إن حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا ارتفعت إلى 200 شخص على الأقل الأحد.

تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت قبل فجر الخميس الماضي، في حدوث فيضانات في "موكوا".

وأكد موسى كيمبوكو نائب رئيس حكومة موكوا المحلية الحصيلة المحدثة للقتلى.

وقال إن عمليات الإنقاذ ألغيت لأن السلطات لم تعد تعتقد أن هناك ناجين.

وأضاف كيمبوكو أنه لمنع تفشي الأمراض، يقوم المسؤولون حاليا باستخراج الجثث المدفونة تحت الأنقاض. وكان إبراهيم أودو حسيني، المتحدث باسم وكالة الطوارئ في ولاية النيجر قد قال إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في بلدة "موكوا" أصبحوا في عداد المشردين.

وأوضح حسيني أن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 500 منزل في ثلاث مناطق، بينما وصل منسوب المياه إلى وسط أجسام المقيمين.

وأصدر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، توجيهاته للمركز الوطني للتعامل مع الطوارئ الوطنية بالإسراع في تقديم المساعدات للولاية.

وقال تينوبو، في رسالة وجهها في وقت متأخر مساء الجمعة، إن "عمليات البحث والإنقاذ جارية، وتم تعبئة كل الوكالات الفيدرالية والمعنية لدعم جهود حكومة ولاية النيجر".