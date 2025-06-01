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روبيو ولافروف بحثا محادثات إسطنبول بشأن أزمة أوكرانيا

صورة مجمعة للافروف (يمين) وروبيو
2 يونيو 2025 01:00

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو وناقشا خصوصا الجولة الجديدة من المحادثات مع أوكرانيا المقررة في إسطنبول الاثنين، وفق ما نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن وزارة الخارجية.
ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الوزارة قولها إن المسؤولين "تبادلا وجهات النظر حول مختلف المبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، خصوصا خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من يونيو".
ومن المقرر أن يلتقي، الاثنين، وفدان من روسيا وأكرانيا في جولة ثانية من الحادثات في مدينة إسطنبول التركية. وأكد الجانبان أن وفديهما سيحضران إلى تركيا الاثنين.
 

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المصدر: وكالات
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سيرغي لافروف
مباحثات إسطنبول
الأزمة الأوكرانية
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