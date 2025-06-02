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فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية

المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
2 يونيو 2025 07:54

فاز كارول ناوروتسكي من التيار المحافظ في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية البولندية التي جرت يوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية نقلا عن لجنة الانتخابات بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات.
وذكرت وسائل إعلام بولندية، بما في ذلك صحيفة "رزيتشبوسبوليتا" وبوابة أونيت الإلكترونية اليوم الاثنين، أن ناوروتسكي حصل على ما يقرب من 51% من الأصوات. أما منافسه، المرشح الليبرالي رافال تشاسكوفسكي، فقد حصل على ما يزيد قليلا عن 49%. ومن غير المتوقع الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للتصويت لاختيار خلف للرئيس أندريه دودا من قبل اللجنة الانتخابية حتى مساء الاثنين. وكانت جميع استطلاعات الرأي التي سبقت تصويت الأحد قد أشارت إلى فارق ضئيل للغاية بين المرشحين منذ الجولة الأولى من التصويت في 18 مايو.

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المصدر: وكالات
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