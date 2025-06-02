نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات

قال مسؤول محلي إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في بلدة تجارية في ولاية نيجر في شمال وسط البلاد ارتفعت إلى 200 شخص. وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل فجر الخميس الماضي في حدوث فيضانات مدمرة في موكوا، على بعد نحو (380 كيلومترا) غرب أبوجا وهي مركز تجاري ومركز نقل رئيسي.

وأكد نائب رئيس حكومة موكوا المحلية موسى كيمبوكو الحصيلة المحدثة للقتلى. وقال إنه تم إلغاء عمليات الإنقاذ. من ناحيته قال إبراهيم أودو حسيني، المتحدث باسم وكالة الطوارئ في ولاية نيجر، إن الأمطار تسببت في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 500 منزل في ثلاث مناطق، لافتا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في موكوا أصبحوا في عداد المشردين. وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو، قد أصدر توجيهاته للمركز الوطني للتعامل مع الطوارئ الوطنية، بالإسراع في تقديم المساعدات للولاية.