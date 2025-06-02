هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مناطق في روسيا

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقتي كورسك وفورونيج الروسيتين تسببت في إشعال حرائق وعطّلت حركة المرور على طريق سريع رئيسي.

ودمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 162 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وأسقطت ‭57‬ منها فوق منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا.

وقال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم كورسك إن الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة المدمرة في كورسك تسبب في إشعال حرائق وإلحاق أضرار بوحدات سكنية.

وفي منطقة فورونيج جنوب روسيا، حيث دمرت الوحدات الجوية الروسية 16 طائرة مسيرة أوكرانية، قال حاكم المنطقة ألكسندر جوسيف، إن حطام الطائرات المسيرة قطع خطوط الكهرباء التي سقطت على الطريق السريع الرئيسي إم-4.



