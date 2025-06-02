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أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات

جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيّرة - أرشيفية
2 يونيو 2025 17:31

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 52 من أصل 80 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، عبر تطبيق تليجرام، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 4 صواريخ و80 طائرة مسيرة، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم". 
وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين. 
وأشار البيان إلى أن الأهداف الرئيسية للهجوم الجوي كانت مناطق خاركيف، وتشرنيجوف، ودونيتسك، وخيرسون. 
وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأحد، عن "اندلاع النيران" في عدد من طائراتها العسكرية، جراء هجوم واسع بمسيّرات أوكرانية، مشيرة إلى توقيف مشتبه فيهم على علاقة بالهجوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، اشتعلت النيران في عدّة طائرات بعد إطلاق مسيّرات من منطقة مجاورة مباشرة للمدرجَين"، مضيفة أنّ هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا، بينما تمّ توقيف "مشاركين".

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المصدر: د ب أ
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