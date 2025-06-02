الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا تعوّل على أميركا في محادثات إسطنبول بشأن أوكرانيا

الجولة الثانية من مباحثات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا
2 يونيو 2025 17:27

أعريت تركيا، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن الدعم الأميركي للمفاوضات الروسية الأوكرانية "مهم للغاية"، عقب بدء المحادثات بين كييف وموسكو في إسطنبول برعاية تركية.
وقال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان "نعتبر أنّ إيمان الولايات المتحدة ودعمها لهذه المحادثات أمران مهمان جدا"، مضيفا أن "عزيمة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب على إحلال السلام أوجدت فرصة جديدة".
وتابع "ستكون المناقشات، التي ستُجرونها هنا، حاسمة لمصيرنا المشترك، إقليميا وعالميا"، مؤكدا أن "كل الأنظار" مُسلطة على هذه المحادثات.
وتابع قائلا "نحن على ثقة بأنكم ستغتنمون هذه الفرصة على أكمل وجه، وتحققون نتائج ملموسة تُقرّبنا خطوة نحو السلام".
بدأت في مدينة إسطنبول، اليوم، جولة ثانية من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا بعد جولة أولى في مايو الماضي أسفرت عن الاتفاق على تبادل مئات الأسرى من الجانبين.

أخبار ذات صلة
روسيا تضع شرطا قبل وقف إطلاق النار في أوكرانيا
مفاوض يكشف جانبا من مباحثات إسطنبول الروسية الأوكرانية
المصدر: وكالات
مباحثات إسطنبول
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©