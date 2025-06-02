مقتل عشرات الجنود بهجوم على قاعدة عسكرية في مالي

قال مصدران أمنيان إن هجوماً على قاعدة عسكرية في وسط مالي، أمس الأحد، أودى بحياة أكثر من 30 جندياً.

وأفاد الجيش المالي بأنه اضطر إلى الانسحاب ولم يحدد عدد القتلى والمصابين جراء الهجوم الذي نفذته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكد مصدر بمجلس بلدية موندورو القريبة من القاعدة أن العديد قتلوا.

وفي حادث منفصل وقع اليوم الاثنين، هاجمت جماعة إرهابية مطاراً عسكرياً في مدينة تمبكتو شمال مالي.

ولم يتسن بعد معرفة عدد القتلى والمصابين في هجوم تمبكتو، لكن مجموعة من السكان في المنطقة قالوا إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثيف وقصف في أغلب أنحاء المدينة.

وقال أحد السكان "بدأ الأمر كله بإطلاق نار يشبه صوت القصف تبعه صوت إطلاق نار من أسلحة رشاشة".

وتابع "ساد الفزع.. الناس قابعون في منازلهم ولا نعلم ما الذي يجري".

وكشفت تقارير عن مقتل أكثر من 400 جندي على أيدي مسلحين منذ بداية شهر مايو في قواعد عسكرية وبلدات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.