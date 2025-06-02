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السعودية: غرامة مالية كبيرة لإيواء مخالفي الحج

السعودية: غرامة مالية كبيرة لإيواء مخالفي الحج
2 يونيو 2025 19:00

أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

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المصدر: وكالات
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