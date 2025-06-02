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أردوغان يتعهد بترتيب قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
2 يونيو 2025 20:12

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا ستتخذ خطوات لترتيب لقاء قمة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأميركي دونالد ترامب "في إسطنبول أو أنقرة".
وأضاف أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة "أرغب أن يلتقي بوتين وزيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة. وأرغب كذلك في دعوة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لحضور هذا الاجتماع... إن قبلوا... وسأنضم إليهم لجعل إسطنبول مركزا للسلام. سنتخذ خطوات لعقد هذا الاجتماع بعد أحدث جولة من المحادثات".
وقال الرئيس التركي إن عقد "الاجتماع نجاح بحد ذاته، بعد أحداث الأمس"، مشيرا تحديدا إلى الهجوم الذي شنته كييف بطائرات مُسيّرة الأحد على مطارات عسكرية في عمق الأراضي الروسية. 
واستهدفت العملية أربعة مطارات عسكرية روسية، وعشرات الطائرات بينها قاذفات استراتيجية، واعتُبرت الأوسع منذ بدء الأزمة، ووفقا لجهاز الأمن الأوكراني.

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
فولوديمير زيلينسكي
قمة
رجب طيب أردوغان
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