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محكمة ألمانية تصدر حكماً بشأن طالبي اللجوء على الحدود

طالبو لجوء يبحثون عن الإقامة في ألمانيا - أرشيفية
2 يونيو 2025 19:33

قضت محكمة في ألمانيا، اليوم الاثنين، بأن سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون.
وقالت محكمة برلين الإدارية، في بيان، إنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي قرار المحكمة بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
وأُدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة المستشار فريدريش ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.

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المصدر: آ ف ب
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