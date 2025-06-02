مفاوض يكشف جانبا من مباحثات إسطنبول الروسية الأوكرانية

كشف فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس إلى مباحثات إسطنبول بين موسكو وكييف جانبا من المقترحات التي قدمت خلال اللقاء، الذي عقده وفدا البلدين بحضور تركيا، اليوم الاثنين.

وأفاد ميدينسكي بأن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقفا جزئيا لإطلاق النار "ليومين أو ثلاثة" في مناطق معينة من الجبهة خلال المحادثات، بينما تُصر كييف على هدنة كاملة وغير مشروطة.

وقال ميدينسكي، في مؤتمر صحافي عقب المحادثات "قدمنا اقتراحا عاما إلى حد ما. وقف إطلاق نار ملموس ليومين أو ثلاثة في مناطق معينة من الجبهة".

مباحثات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن جانب آخر من المحادثات.

وقال زيلينسكي، خلال قمة في ليتوانيا، إن الوفدين "تبادلا وثائق عبر الجانب التركي، ونحن نستعد لتبادل جديد للأسرى".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية انتهاء المحادثات بين وفدي البلدين.

وقال أونجو كيسيلي المتحدث باسم الوزارة "انتهى الاجتماع. لم ينته بشكل سلبي".

وقد استمرت المحادثات أكثر من ساعة بقليل.