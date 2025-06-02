روسيا تضع شرطا قبل وقف إطلاق النار في أوكرانيا

طالبت روسيا، أوكرانيا بسحب قواتها من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها قبل أي وقف شامل لإطلاق النار، وذلك وفقا لمذكرة روسية أُرسلت إلى كييف اليوم الاثنين ونشرتها وكالات الأنباء الروسية.

وبموجب الوثيقة، التي سُلمت إلى الوفد الأوكراني خلال الجولة الثانية من محادثات إسطنبول، التي عقدت اليوم، تُطالب موسكو "بانسحاب كامل" للجيش الأوكراني من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق، ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب قبل "تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما".

وكشف فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس إلى مباحثات إسطنبول أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقفا جزئيا لإطلاق النار "ليومين أو ثلاثة" في مناطق معينة من الجبهة خلال المحادثات، بينما تُصر كييف على هدنة كاملة وغير مشروطة.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الوفدين "تبادلا وثائق عبر الجانب التركي، ونحن نستعد لتبادل جديد للأسرى".