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وفاة 41 % من مرضى الفشل الكلوي منذ بدء الحرب

امرأة فلسطينية تعتني بطفلها المريض في مستشفى بمدينة خان يونس (أرشيفية)
3 يونيو 2025 01:03

غزة (الاتحاد)

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، بأن 41 % من مرضى الفشل الكلوي توفوا منذ بداية الحرب، في ظل تعذر حصولهم على جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تدمير المرافق الصحية، وتعطل الخدمات الطبية الأساسية. 
وأشارت المصادر إلى أن مركز غسيل الكلى الواقع شمال القطاع، خرج عن الخدمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وكان يعد من المراكز الرئيسة التي تقدم الرعاية لمئات المرضى المصابين بالفشل الكلوي.  وقالت المصادر إن غياب المراكز التخصصية في شمال القطاع، يعقد الوضع الصحي للمرضى، الذين يعتمدون على الغسيل المنتظم، وسط تحذيرات من تدهور أكبر في حال عدم إعادة تشغيل هذه المرافق أو توفير بدائل عاجلة.  ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من انهيار شبه كامل نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، إذ خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والمستلزمات الطبية. وتقول منظمة الصحة العالمية، إن أقل من 30% من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئياً، بينما يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية، خاصة تلك المخصصة للأمراض المزمنة.

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