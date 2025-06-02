الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البيت الأبيض يرجّح اتصالا بين ترامب وشي هذا الأسبوع

كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض
2 يونيو 2025 23:01

أعلن البيت البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ سيجريان على الأرجح اتصالا هاتفيا طال انتظاره في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إن الصين تنتهك اتفاقا بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الكبيرة بينهما بشكل مؤقت.
وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض، للصحافيين لدى سؤالها عما إذا كانت ستجرى محادثة بين ترامب وشي "يمكنني التأكيد بأن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع".
ولم يجر أي اتصال مؤكد بين الرئيسين الصيني والأميركي منذ عاد ترامب إلى السلطة قبل أكثر من خمسة شهور، رغم إعلان الرئيس الأميركي مرارا عن اتصال وشيك بينهما.
وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في أبريل، بأن شي اتصل به، لكن بكين شددت على أن أي اتصال لم يجر مؤخرا.
وأعلن ترامب مطلع أبريل عن رسوم جمركية على مستوى العالم.
واتفقت واشنطن وبكين، الشهر الماضي، على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها كل طرف على الآخر لمدة 90 يوما بعد محادثات عقدت بين كبار المسؤولين في جنيف.
ونفت بكين، الاثنين، أن تكون قد انتهكت الاتفاق وقالت إن واشنطن أدخلت "عددا من الإجراءات التمييزية المقيّدة".

أخبار ذات صلة
«إتش إس بي سي»»: %94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية
المستشار الألماني يلتقي ترامب الخميس
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
شي جين بينج
شي جين بينغ
محادثات
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©