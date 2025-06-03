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بريطانيا تعلن استثمار المليارات في "تكنولوجيا الدفاع"

بريطانيا تعلن استثمار المليارات في "تكنولوجيا الدفاع"
3 يونيو 2025 07:49

 أعلنت الحكومة البريطانية عن استثمار بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.8 مليارات دولار) في الطائرات العسكرية المسيرة وأسلحة الليزر، في إطار سعيها لتزويد الجنود في الخطوط الأمامية بـ"معدات المستقبل".

ويشمل التمويل، الذي أعلنه وزير الدفاع جون هيلي، تخصيص 4 مليارات جنيه للطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية، بالإضافة إلى مليار جنيه إضافي لتطوير أنظمة الليزر لحماية السفن والجنود البريطانيين، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). جاء الإعلان بعد نشر "مراجعة الدفاع الاستراتيجية" يوم الاثنين، التي أوصت بالتركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، كـ"أولوية فورية".

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وقال هيلي إن هذا الاستثمار يمثل "أهم تقدم في تكنولوجيا الدفاع البريطانية منذ عقود"، وسيضمن "امتلاك قواتنا المسلحة القدرات المتطورة اللازمة لمواجهة تحديات عالم سريع التغير". وأضاف: "نحن ننفذ رؤية المراجعة الدفاعية الاستراتيجية لوضع المملكة المتحدة في طليعة الابتكار داخل الناتو، من خلال دعم الصناعة البريطانية وتسريع إدخال معدات المستقبل إلى أيدي الجنود في الخطوط الأمامية".

وسيجري تخصيص جزء من هذا الاستثمار لإنشاء "مركز للطائرات المسيرة" يهدف إلى تسريع نشر هذه التكنولوجيا في جميع أفرع القوات المسلحة البريطانية.

المصدر: وكالات
بريطانيا
تكنولوجيا
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