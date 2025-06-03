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زلزال قوي يهز مرمريس التركية ويصيب 7 أشخاص

زلزال
3 يونيو 2025 08:14

 هز زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بلدة مرمريس الساحلية على البحر المتوسط فجر الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأصيب ما لا يقل عن سبعة أشخاص أثناء محاولتهم الهروب من منازلهم في حالة من الذعر.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن مركز الزلزال كان في البحر المتوسط ووقع في الساعة 02:17 فجراً.

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وشعر به سكان مناطق مجاورة، بما في ذلك جزيرة رودس اليونانية، حيث أيقظ الكثيرين من نومهم، حسبما أفادت قناة (إن تي في) التركية.

وذكر حاكم مرمريس، إدريس أكبييك، للقناة إن سبعة أشخاص يتلقون العلاج جراء إصابات تعرضوا لها بعد أن قفزوا من نوافذ أو شرفات منازلهم بدافع الذعر، مشيراً إلى أنه لا توجد تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

وتقع تركيا فوق خطوط صدع رئيسية، وتشهد زلازل بشكل متكرر.

المصدر: وكالات
زلزال
تركيا
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