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كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد

كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد
3 يونيو 2025 09:01

توجه الناخبون في جمهورية كوريا، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين، التي يتنافس فيها بصورة أساسية المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جيه-ميونغ، والمرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون-سو.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن التصويت بدأ في 14.295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد سيتولى منصبه فورا دون فترة انتقالية.

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وذكرت أن الانتخابات المبكرة تأتي بعد ستة أشهر من الإعلان المفاجئ للرئيس السابق يون سيوك-يول عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
الانتخابات
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