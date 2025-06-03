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نيورالينك تجمع 650 مليون دولار لتوسيع تجارب زرع الشرائح الدماغية

نيورالينك تجمع 650 مليون دولار لتوسيع تجارب زرع الشرائح الدماغية
3 يونيو 2025 09:27

جمعت شركة نيورالينك التي تطور رقائق دقيقة لزراعتها في المخ والمملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك تمويلات جديدة من مجموعة مستثمرين بقيمة 650 مليون دولار.

يذكر أن نيورالينك زرعت حالياً رقائق في 5 مرضى يعانون من شلل حاد، حيث تسمح لهم الرقائق بالتحكم في الأجهزة الرقمية عبر أفكارهم فقط.

كانت الشركة قد جمعت في جولة سابقة في أغسطس 2023 تمويلات بقيمة 280 مليون دولار. وقالت نيورالينك في بيان إن التمويل الجديد سيساعدها في توسيع نطاق وصول المرضى إلى التكنولوجيا الجديدة وابتكار أجهزة مستقبلية تعمق الاتصال بين الذكاء البيولوجي والذكاء الاصطناعي".

وأضافت ان التجارب السريرية على جهازها بدأت في 3 دول. يذكر أنه عندما ينوي الشخص الحركة، تنشط مناطق محددة من الدماغ. ويستخدم جهاز نيورالينك المزروع شريحة تعالج هذه الإشارات وتنقلها إلى أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة بمجرد تخيل الحركة.

ووفقاً للشركة، استخدم أحد المرضى الجهاز المزروع لتصفح الإنترنت ولعب الشطرنج والتنافس في ألعاب الفيديو مثل ماريو كارت. وتواجه نيورالينك منافسة من شركات أخرى تسعى هي الأخرى إلى طرح هذه التقنية في السوق.

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