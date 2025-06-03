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فيضانات مفاجئة في الهند تخلف أضراراً واسعة

منطقة متضررة من الفيضانات في ولاية آسام شمال شرق الهند
3 يونيو 2025 10:22

 لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية مانيبور شمال شرق الهند خلال الأيام الأربعة الماضية، وأسفرت أيضًا عن تضرر أكثر من 56 ألف شخص.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان اليوم، أن الفيضانات أدَّت إلى تدمير 10477 منزلًا، وتسببت في تضرر آلاف السكان، في وقت تتواصل فيه جهود الإجلاء والإغاثة بالمناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن شخصًا واحدًا فُقد بعدما جرفته مياه نهر في منطقة "إمفال" الشرقية أمس، كما تم إجلاء 2913 شخصًا من المناطق المتضررة.

وأنشأت السلطات المحلية ما لا يقل عن 57 مخيمًا للإغاثة، معظمها في منطقة "إمفال" الشرقية، التي تعد الأكثر تضررًا جراء الفيضانات، كما تم تسجيل 93 انهيارًا أرضيًا في مناطق متفرقة من الولاية خلال الأيام الخمسة الماضية، وغرقت عدة مناطق في العاصمة الإقليمية "إمفال" وأجزاء واسعة من منطقة "إمفال" الشرقية، بعد أن فاضت مياه الأنهار واخترقت الجسور في مناطق كوراي وهينجانج وشيكون، مما فاقم من حجم الأضرار وصعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة.

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المصدر: وكالات
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