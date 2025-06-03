الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في سومي

جنود أوكرانيون على متن مركبة عسكرية في منطقة سومي (أرشيفية)
3 يونيو 2025 19:39

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها استولت على بلدة أندرييفكا في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، بينما تواصل روسيا التقدم في المنطقة.
ولم تؤكد أوكرانيا حتى الآن فقدان البلدة التي تقع على بعد أكثر من 20 كيلومتراً من العاصمة الإقليمية سومي.
وما زال مراقبون بالجيش الأوكراني يصنفون أندرييفكا، الواقعة في محيط الجبهة، ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.
وأشار أحدث تقرير لمعهد دراسة الحرب الذي يقع مقره في واشنطن، إلى أن الجيش الروسي يبدو أنه يكثف جهوده لتوسيع خط الجبهة شمال منطقة سومي إلى جانب ثلاثة محاور للتقدم.

أخبار ذات صلة
واشنطن: الهجوم الأوكراني زاد من خطر التصعيد
ترامب يكشف جزءاً من محادثته الهاتفية مع بوتين
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
منطقة سومي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©