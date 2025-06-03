الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دخان حرائق كندا يعبر الأطلسي ويصل إلى أوروبا

دخان حرائق كندا يعبر الأطلسي ويصل إلى أوروبا
3 يونيو 2025 20:24

أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الثلاثاء أن دخاناً كثيفاً ناتجاً من حرائق ضخمة ومبكرة في كندا بلغ أجواء شمال غرب أوروبا منذ أواخر مايو على ارتفاعات عالية جدا، وبالتالي لا يشكل خطراً على الصحة.
وكتبت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة جودة الهواء «عبَر دخان حرائق الغابات في مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان الكنديتين المحيط الأطلسي، ووصل إلى أوروبا في الأيام الأخيرة»، و«يُتوقع انتقال دخان إضافي هذا الأسبوع».
ورصدت الأقمار الاصطناعية انتقال الدخان الحامل أول أكسيد الكربون خصوصا، عبر المحيط الأطلسي.
وأشارت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة جودة الهواء إلى أن «أول عمود من الدخان عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط يومي 18 و19 مايو على ارتفاعات عالية»، ووصل إلى «اليونان وشرق البحر الأبيض المتوسط».
وتابعت في بيان «عبر عمود دخان ثانٍ أكبر بكثير المحيط الأطلسي (...) في الأسبوع الأخير من مايو، ووصل إلى شمال غرب أوروبا في 1 يونيو»، و«من المتوقع وصول أعمدة أخرى إلى القارة في الأيام المقبلة».
وتوقعت الخدمة عبور تركيز عالٍ من أول أكسيد الكربون فوق شمال غرب فرنسا الثلاثاء، بما في ذلك حوض باريس.
في أوروبا، قدر كوبرنيكوس أن «لا يكون لانتقال الدخان المتوقع تأثير كبير على جودة الهواء السطحي، لأن مثل هذه الظواهر عادة ما تحدث على ارتفاعات عالية».
وأضاف المرصد أن آثار هذه الظواهر تنعكس عبر «سماء أكثر ضبابية مع غروب أحمر/برتقالي للشمس».
وأعلنت مقاطعتا مانيتوبا الواقعة في وسط كندا وساسكاتشوان (غرب)، حالة الطوارئ في نهاية مايو مع إجلاء آلاف السكان جراء حرائق غابات من الأسوأ في تاريخهما.

 

أخبار ذات صلة
حرائق الغابات تواصل الخروج عن السيطرة في كندا
رئيس الوفد الكندي: «كوسباس - سارسات» يعكس التزام الإمارات بدعم العمل الإنساني
المصدر: آ ف ب
كندا
حريق غابات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©