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نصائح للتعامل مع الإصابات الشائعة أثناء أداء مناسك الحج

نصائح للتعامل مع الإصابات الشائعة أثناء أداء مناسك الحج
3 يونيو 2025 20:47

قدمت وزارة الصحة السعودية، مجموعة من النصائح التوعوية للتعامل مع أبرز الحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها الحجاج خلال تنقلهم في المشاعر المقدسة، ضمن جهودها المستمرة لحماية ضيوف الرحمن وضمان أدائهم لمناسك الحج بأمان.
ووفّرت الوزارة محتوى تثقيفياً شاملاً بثماني لغات حيّة ضمن الحقيبة الصحية التوعوية لموسم حج 1446هـ، يشمل خطوات التعامل مع الإصابات الشائعة، ومنها السقوط، والتواء الكاحل، وانخفاض سكر الدم، والرعاف، والكدمات.
وأوصت "الصحة السعودية" ضيوف الرحمن بارتداء الأحذية المناسبة، وتجنّب الأرضيات الزلقة، وصعود المرتفعات أو الجبال للوقاية من إصابات السقوط، وفي حالات التواء الكاحل والكدمات ينبغي الالتزام بالإسعافات الأولية مثل استخدام الكمادات الباردة، ورفع القدم، وتجنّب الضغط عليها.
ودعت الوزارة مرضى السكري إلى مراقبة مستوى السكر بانتظام، وتناول وجبات خفيفة بشكل متوازن.
أما في حالات الرعاف، التي قد تنتج عن التعرض للحرارة أو الجفاف، فيُوصى بالجلوس والانحناء للأمام مع الضغط بلطف على الأنف لمدة عشر دقائق، وإذا استمرت الحالة، تنصح الوزارة بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على المساعدة اللازمة.
وحددت وزارة الصحة السعودية 9 نصائح لرحلة حج صحية شملت:
- حمل المظلة طوال أداء المناسك
- تجنب الأطعمة المكشوفة
- شرب المياه بصورة منتظمة
- تجنب مشاركة الأدوات الشخصية
- غسل اليدين بشكل دائم
- تجنب السير حافي القدمين
- ارتداء الكمامة خاصة في الزحام
- تجنب التدافع وتسلق المرتفعات
- اختر وجبات صحية ولا تُفرط في تناول الأطعمة

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المصدر: وكالات
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