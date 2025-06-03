الصين تدعو إلى علاقات "صحية" مع أميركا

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، ديفيد بيرديو، السفير الأميركي الجديد في بكين، إلى علاقات ثنائية "صحية" مع الولايات المتحدة.

وقال وانغ يي، إنه يأمل أن يؤدي سفير واشنطن الجديد "دوراً إيجابياً في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الصينية-الأميركية"، وفقاً لبيان صادر من وزارة الخارجية الصينية.

من جهته، حضّ بيرديو، السلطات الصينية على بذل جهود في ملفات التجارة والهجرة، في خضم نزاع تجاري بين البلدين.

يأتي ذلك بعدما أشار البيت الأبيض، أمس الاثنين، إلى اتصال محتمل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خلال هذا الأسبوع.

واتفقت بكين وواشنطن، الشهر الماضي، على خفض التعرفات الباهظة المفروضة على نحو متبادل لمدة 90 يوماً، بعد محادثات بين مسؤولين كبار في جنيف.