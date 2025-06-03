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«الصحة» الفلسطينية توجِّه نداء للتبرع بالدم «فوراً»

جرحى ينتظرون العلاج في مستشفى شمال قطاع غزة (أرشيفية)
4 يونيو 2025 01:32

غزة (وكالات)

دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، إلى المبادرة فوراً بالتبرع بالدم. 
وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك: «نهيب بجميع من يملك القدرة على التبرع بالدم، المبادرة فوراً بالتوجه إلى مجمع الشفاء الطبي، فهناك من ينتظر قطرة أمل تنقذ حياته».
وكانت الوزارة أفادت بمقتل 27 شخصاً، على الأقل، وإصابة العشرات في هجوم إسرائيلي استهدف مدنيين قرب نقطة توزيع مساعدات غربي مدينة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى أن العديد من الجرحى في حالات حرجة، مما يثير مخاوف من ارتفاع الحصيلة في الساعات المقبلة. 
وتواجه غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، في ظل استمرار الحصار واشتداد العمليات العسكرية منذ أكثر من سنة ونصف سنة. ويعاني غالبية السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، فيما تضاعفت أعداد النازحين داخلياً إلى مستويات غير مسبوقة.

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